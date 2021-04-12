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Лавров встретится с президентом Египта

  • 12.04.2021, 12:29,
  • В Мире + Европа » Россия
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Лавров встретится с президентом ЕгиптаПредседатель министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12 апреля отправится в Египет с рабочим визитом, где встретится с президентом Арабской Республики Египет Абдул-Фаттахом Саид Хусейн Халил Ас-Сиси и главой министерства иностранных дел АРЕ Самехом Шукри, передаёт пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической области согласно достигнутым ранее соглашениям.

Отмечено, что особую роль в развитии деловой кооперации между двумя сторонами играет Совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому партнёрству, 12-е совещание которой прошло в Каире 8-10 октября 2019 года. Ожидается, что очередное заседание комиссии пройдёт в этом году в Москве.

Намечается обговорить ход осуществления списка совместных крупных проектов. Главным из них является возведение в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа» российского образца и формирование Российского промышленного района в Экономической зоне Суэцкого канала.

Огромное внимание будет уделено теме партнёрства в сфере борьбы с распространением коронавируса, а также активации культурно-гуманитарных взаимоотношений, учитывая проведение Года гуманитарного партнёрства в 2021 году.

Также, состоится обмен мнениями по главным аспектам мировой и региональной проблем с акцентом на обстоятельства в Сирии, Ливии и палестинско-израильском урегулировании.


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