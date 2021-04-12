Президент Таджикистана восхитился талантом певицы Манижи

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках общения с гражданами, проживающими в Согдийской области, заявил, что высоко оценивает талант Манижи, которая представляет Российскую Федерацию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2021». Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба президента.

Рахмон сделал акцент на том, что изначально певица озадачила многих. Важно отметить, что после подведения итогов соответствующего нацотбора в РФ по стране прокатилась волна критики. Против участия Манижи в «Евровидении-2021» выступил ряд музыкантов, продюсеров, политиков высокого ранга. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни певицы.

— Хвала ей за то, что не скрывает, что она таджичка, — заявил президент Таджикистана.

Он отметил, что у Манижи Сангин, которая родилась в Душанбе и является гражданкой России, красивый голос. Глава государства призвал её, несмотря ни на что, принять участие в конкурсе и показать свой талант.

Напомним, что «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме во второй половине мая.