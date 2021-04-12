Украина и Турция готовы к совместным действиям ради счастливого будущего

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 10 апреля провели в Стамбуле брифинг по итогам заседания стратегического совета двух стран. Было отмечено, что государства готовы к совместным действиям, ориентированным на обеспечение счастливого общего будущего, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между странами подкреплено реальными делами и победами. Эрдоган, в свою очередь, заявил о желании Стамбула продолжать расширять межгосударственные отношения.

В ходе заседания, по словам лидеров стран, особое внимание было уделено либерализации двусторонней торговли, в частности речь шла о важности подписания соглашения о свободной торговле. Президенты подчеркнули, что в этом направлении будет проведён аудит всех спорных моментов.

Турецкий лидер добавил, что на данный момент правительства стран намерены увеличить объём торгового оборота до 10 млрд долларов. Он также напомнил, что объём взаимной торговли не снизился, несмотря на пандемию коронавируса.

В повестку заседания также были включены вопросы укрепления связей в сферах туризма, энергетики, оборонной промышленности, самолётостроения, возведения аэропортов и дорог. Акцент был сделан на перспективах участия турецких бизнесменов в приватизации морских портов Украины.