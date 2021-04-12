Туркменистан полностью автоматизирует деятельность государственной таможенной службы

Руководство страны утвердило четырёхлетний план, в рамках которого планируется полная цифровизация системы таможенной службы Туркменистана. Это, в свою очередь, позволит улучшить, ускорить и упростить работу таможни, а также сделает её безопасной и продуктивной для государства, сообщает сетевое издание «МИР24».

Сотрудница таможенной службы страны сообщила, что благодаря внедрению системы единого окна участникам внешнеэкономической деятельности больше не придётся ходить по разным местам для сбора важных разрешительных документов.

Кроме того, автоматизация может содействовать экономии времени и денег. Для региона это несёт целый ряд выгод: расширение экспортного и укрепление транзитного потенциала, увеличение таможенных поступлений в бюджет, повышение межнациональных деловых и инвестиционных рейтингов государства.

- При помощи данного механизма экспортёры и импортёры могут предоставить требуемые государственными структурами типовые документы только в одном месте, в единой форме, и одному госоргану. Таким органом является Государственная фискальная служба Туркменистана, – подчеркнул работник туркменской таможни Мекан Куллаев.

Сотрудники данного предприятия договорились о предварительном обмене данными с коллегами из Азербайджана, Ирана и Афганистана. Это предоставляет Туркменистану дополнительные возможности для участия в региональных проектах Центральной Азии по созданию общей торговой площадки и инфраструктуры.