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Компании США и Саудовской Аравии будут продвигаться в Узбекистане

Компании США и Саудовской Аравии будут продвигаться в УзбекистанеВ министерстве энергетики Узбекистана было принято распоряжение главы страны Шавката Мирзиёева «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в Республике Узбекистан». На сегодня в развитых странах особое внимание уделяют структурному продвижению спроса на энергетические ресурсы, сообщает пресс-служба министерства. 

Отдельно отмечено, что между Минэнерго, ACWA Power (Саудовская Аравия) и Air Products (США) подписан договор по развитию в республике возобновляемой и водородной энергетики.

Республика Узбекистан в 2018 году ратифицировала Парижское соглашение с целью развития экологически чистых источников энергии, взяв на себя количественное обязательство сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году.

В документе подчёркнуто, что формирование инфраструктурной платформы водородной энергетики считается комплексной мерой, нацеленной на сохранение действенности экономики, улучшение энергетической надёжности страны. Создание данной платформы требует систематического исполнения научно-практических экспериментов. Следуя постановлению, при Минэнерго Узбекистана строится Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии.


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