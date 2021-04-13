Министр иностранных дел Швеции - глава ОБСЕ встретится с президентом Таджикистана

В столице Душанбе ожидают приезд главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) одновременно являющегося министром иностранных дел Швеции Анн Линде. В ходе официального визита намечена встреча с лидером страны Эмомали Рахмоном. Пишет информационное агентство Таджикистана «Ховар».

Приоритетным предметом обсуждения в переговорах станет расширение взаимодействия между ОБСЕ как организации и её государствами-участниками в центрально-азиатском регионе.

В программе поездок по странам Средней Азии, в Таджикистан гость прибудет 14 апреля. В планах визита министра иностранных дел Швеции Анн Линде встреча с главным дипломатом Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Кроме того, Анн Линде планирует встречу с представителями неправительственных организаций Таджикистана, а также молодёжью страны.

В ходе своего турне, который состоится с 11 по 15 апреля действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе побывает Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане. Посещение Узбекистана запланировано с 13 по 14 апреля.

В Таджикистане ОБСЕ берёт своё начало работы с 1994 года, под её эгидой реализовано множество проектов. Ранее Таджикистан, как руководитель ОБСЕ, посетил министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак в мае 2019 года.