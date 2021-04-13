Узбекские власти намерены модернизировать аэропорт «Самарканд» по международным стандартам

Узбекская воздушная гавань «Самарканд» будет усовершенствована согласно новейшим нормам обслуживания пассажиропотока и самолетов, заявил замдиректора по коммерческим вопросам проектной компании AIR Marakanda Артем Пак. В первую очередь, появятся маршрутная сеть аэропорта и механизм управления безопасностью полетов в соответствии с требованиями Международной ассоциация воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщило информагентство Podrobno.uz.

Пак подчеркнул, что вся документация будет стандартизирована под общемировой уровень, терминалы укомплектованы современной авиационной техникой и аппаратурой, а персонал пройдет обучение по новым системам предоставления услуг.

Помимо этого, немецкие и турецкие специалисты помогут адаптировать в республике программную методологию ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition). По мнению экспертов, она даст возможность внедрить инновационные технологии в управление аэрогаванью, преобразует ее в мощный транспортно-туристический узел, а также удовлетворит спрос авиакомпаний и населения.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 29 марта подписал постановление, в котором указаны меры по развитию сотрудничества государства и частного бизнеса в сферах оперирования аэровокзалами страны, их реконструкции и привлечения инвестиций.