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Узбекские власти намерены модернизировать аэропорт «Самарканд» по международным стандартам

Узбекские власти намерены модернизировать аэропорт «Самарканд» по международным стандартамУзбекская воздушная гавань «Самарканд» будет усовершенствована согласно новейшим нормам обслуживания пассажиропотока и самолетов, заявил замдиректора по коммерческим вопросам проектной компании AIR Marakanda Артем Пак. В первую очередь, появятся маршрутная сеть аэропорта и механизм управления безопасностью полетов в соответствии с требованиями Международной ассоциация воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщило информагентство Podrobno.uz.

Пак подчеркнул, что вся документация будет стандартизирована под общемировой уровень, терминалы укомплектованы современной авиационной техникой и аппаратурой, а персонал пройдет обучение по новым системам предоставления услуг. 

Помимо этого, немецкие и турецкие специалисты помогут адаптировать в республике программную методологию ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition). По мнению экспертов, она даст возможность внедрить инновационные технологии в управление аэрогаванью, преобразует ее в мощный транспортно-туристический узел, а также удовлетворит спрос авиакомпаний и населения.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 29 марта подписал постановление, в котором указаны меры по развитию сотрудничества государства и частного бизнеса в сферах оперирования аэровокзалами страны, их реконструкции и привлечения инвестиций.


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