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Гурбангулы Бердымухамедов предложил поддержать бизнесменов страны

  • 13.04.2021, 11:05,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Гурбангулы Бердымухамедов предложил поддержать бизнесменов страныТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Кабмина дал указание должностным лицам оказать посильную государственную помощь предпринимателям страны, распорядившись держать под контролем деятельность учреждений СППТ, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Президент акцентировал внимание на том, что в настоящий момент важнейшей задачей является обеспечение устойчивой работы торговой системы.

- Необходимо каждый день оценивать состояние дел в этой области, в случае обнаружения нехватки тех или иных продуктов, преимущественно продовольственных, нужно принять дополнительные меры поддержки и пополнять запасы продуктов питания, – заявил глава государства.

Касательно поддержки туркменского бизнеса, руководитель страны отметил, что, прежде всего, он должен быть направлен на поощрении рабочей активности предпринимателей и населения, сохранение прежних и создание новых перспективных рабочих мест.

Кроме того, Бердымухамедов сообщил о важности обеспечения строгого мониторинга за строительством промышленных и социальных объектов. Туркменский лидер приказал сосредоточиться на соблюдении сроков и качества строительства, осуществляемого с использованием передовой техники и инновационных технологий.


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