Парламент Молдовы готовит новый закон, касающийся зарплат бюджетников

Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, направленный на ограничение заработной платы в бюджетном секторе. Сообщается, что депутаты одобрили проект поправок к закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере и закон о заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы.

Согласно информации, будущий закон предусматривает, что месячная заработная плата сотрудников бюджетных учреждений не будет превышать трех среднемесячных зарплат по экономике.

Также, согласно проекту, сотрудники бюджетных подразделений, представляющих государство в компаниях, в которых оно владеет акциями, в том числе назначенные в советы директоров этих предприятий, не могут получать определенные дополнительные выплаты за осуществляемую деятельность.

Отметим, что законодательная инициатива принадлежит депутатам партии «Платформа Достоинство и правда» (DA).

Напомним, что ранее согласно информации национального бюро статистики в сообщалось, что средняя начисленная зарплата по экономике Молдовы по итогам 2020 года выросла на 10,2 процента и составила 8107 леев.