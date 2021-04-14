Борьба с пандемией станет приоритетной темой встречи 28 мая глав правительств стран-членов СНГ

Председатели правительств стран-членов СНГ 28 мая в Минске проведут межгосударственные переговоры, заявил зампред Исполкома организации Виктор Гуминский. В первую очередь они обсудят меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило информагентство «БЕЛТА».

По словам чиновника, эксперты стран-участниц СНГ проводят огромную работу по разработке новых подходов в региональном сотрудничестве. Они всесторонне укрепляют социально-экономическое взаимодействие между государствами-членами этой организации для достижения ими первостепенных целей устойчивого развития.

Гуминский также сообщил, что члены Исполнительного комитета уже приступили к подготовке заседания Совета глав правительств, в ходе которого особое внимание будет уделено вопросам противостояния пандемии.

Добавим, что в текущем году Белоруссия председательствует в СНГ и уделяет важное значение интеграции государств-участников Содружества в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. К тому же она выступает за обеспечение тесной кооперации между органами этих структур в решении сходных задач.