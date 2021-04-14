Вице-премьер Армении обсудил с китайским послом послевоенную ситуацию в стране

Заместитель главы правительства Армении Мгер Григорян 12 апреля принял новоназначенного посла Китайской Народной Республики Фан Йонга. В ходе переговоров вице-премьер поздравил дипломата с назначением на эту должность и пожелал ему успехов в этой миссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Кроме того, Григорян выразил большую благодарность властям Китая за своевременно оказанную поддержку в борьбе с пандемической инфекцией коронавируса.

В процессе беседы стороны высоко оценили имеющиеся предпосылки для развития дальнейших отношений между государствами в экономической сфере.

При этом, вице-премьер-министр проинформировал собеседника о послевоенной ситуации в стране и социально-экономических проблемах.

Напомним, что после установления режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта вопрос возвращения пленных и заложников остается наиболее острым для армянской стороны.

Родные пропавших без вести военнослужащих периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны Армении, требуя ускорить поисковые работы.