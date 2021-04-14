Узбекистан и Саудовская Аравия расширят сотрудничество в туристической области

Руководитель министерства внешней торговли Сардор Умурзаков 12 апреля провёл онлайн-встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Политики рассмотрели вопросы дальнейшего развития в лёгкой промышленности, фармацевтике, туризме, инфраструктуре и производстве строительных материалов, сообщает веб-портал ведомства.

Стороны акцентировали внимание на прогрессе реализации проектов, которые возводятся в энергетической сфере совместно с арабским предприятием ACWA Power в Сырдарьинской и Бухарской областях. Было отмечено, что оба государства окажут всестороннюю помощь для эффективного осуществления данных инвестпроектов.

Помимо этого, министры отметили существенный потенциал для партнёрства в таких сферах, как финансы, здравоохранение, образование, наука и инновации, сельское и водное хозяйство, жилищная и транспортная инфраструктура.

В конце диалога чиновники достигли соглашения о продолжении взаимовыгодного билатерального сотрудничества, а также договорились периодически проводить встречи в формате видеоконференции с целью контроля и наблюдения за реализацией общих проектов и идей.