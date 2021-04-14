﻿ Ильхам Алиев хуже чем Гитлер и Саддам |Президент Азербайджана диктатор и больной ублюдок.


 
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Ильхам Алиев хуже чем Гитлер и Саддам |Президент Азербайджана диктатор и больной ублюдок.

 Ильхам Алиев - диктатор, террорист, ублюдок
Журналисты France 24, The Guardian, BuzzFeed, The Times, Bloomberg и других изданий, действующие и бывшие политики, правозащитники различных организаций, в том числе и Freedom House, обрушились с критикой на Алиева за так называемый «парк военных трофеев» в Баку

Алиева сравнили с Гитлером и Саддамом, назвав его диктатором и больным ублюдком. Также многие затронули вопросы армянских военнопленных и самоопределения Арцаха, и это только начало.

В Азербайджане до сих пор не поняли: что приемлемо для Турции, Азербайджана, Пакистана и других в «тюркской братии», неприемлемо для всего остального цивилизованного мира.

Таким образом, попытка выставить армян неандертальцами, возымела обратный эффект, выставив Алиева и азербайджанцев варварами и дикарями.
 Алиев собака
 
 Алиев скотина
Ильхам Алиев проститутка
Алиев штопанный гандон
Ильхам Алиев убийца


 
 
 

  Источник:FMG NEWS
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