﻿ Ильхам Алиев хуже чем Гитлер и Саддам |Президент Азербайджана диктатор и больной ублюдок.

Журналисты France 24, The Guardian, BuzzFeed, The Times, Bloomberg и других изданий, действующие и бывшие политики, правозащитники различных организаций, в том числе и Freedom House, обрушились с критикой на Алиева за так называемый «парк военных трофеев» в Баку



Алиева сравнили с Гитлером и Саддамом, назвав его диктатором и больным ублюдком. Также многие затронули вопросы армянских военнопленных и самоопределения Арцаха, и это только начало.



В Азербайджане до сих пор не поняли: что приемлемо для Турции, Азербайджана, Пакистана и других в «тюркской братии», неприемлемо для всего остального цивилизованного мира.



Таким образом, попытка выставить армян неандертальцами, возымела обратный эффект, выставив Алиева и азербайджанцев варварами и дикарями.













