﻿ Заявление МИД РА в связи с открытием “чудовищного парка” в Баку посвященного кровавому геноциду армян в Арцахе со стороны Баку в 2020 году.


 
  • 11:00 – Заявление МИД РА в связи с открытием “чудовищного парка” в Баку посвященного кровавому геноциду армян в Арцахе со стороны Баку в 2020 году. 
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  • 11:00 – Заявление МИД РА в связи с открытием “чудовищного парка” в Баку посвященного кровавому геноциду армян в Арцахе со стороны Баку в 2020 году. 
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Заявление МИД РА в связи с открытием “чудовищного парка” в Баку посвященного кровавому геноциду армян в Арцахе со стороны Баку в 2020 году.

МИД Армении жестко ответил азербайджану 
▪️ 12 апреля при участии президента Азербайджана в Баку открылся "парк”, посвященный войне в Арцахе, где наряду с армянской военной техникой выставлены манекены служащих армянских вооруженных сил, личные вещи солдат Армении и Арцаха и шлемы погибших армянских военнослужащих. Церемония открытия "парка” и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных, попрание прав и достоинства их семей.

▪️ В условиях когда все еще не полностью преодолены последствия развязанной Азербайджаном войны против Арцаха и многочисленные армянские военнопленные удерживаются в Азербайджане, организация подобной "экспозиции” с элементами мародерства окончательно закрепляет за Азербайджаном место всемирного центра нетерпимости и ксенофобии. Подобное человеконенавистническое поведение высшего руководства Азербайджане красноречивее любого заявления или PR-кампании о мире, толерантности и мультикультурализме.

▪️ С одной стороны руководство Азербайджана выступает с заявлениями относительно возможного реваншизма со стороны Армении, а с другой- с помощью данной "выставки” предпринимает попытку монументализации реваншизма, человеконенавистничества и межэтнической ненависти. Подобные шаги свидетельствуют о том, насколько далеко руководство Азербайджана находится от собственных декларативных заявлений о постконфликтной ситуации, региональном мире и примирении.

  Источник:FMG NEWS
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