﻿ Армения начала реализацию программ содействия Республике Арцах на сумму 60 млрд драмов


 
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Армения начала реализацию программ содействия Республике Арцах на сумму 60 млрд драмов

Армения помогает братской Республике Арцах 
Правительство Армении выделило на программы содействия Арцаху 31 миллиард драмов,  к концу их реализации сумма достигнет 60 миллиардов драмов. Как сообщает @armenpress, об этом в Национальном Собрании сообщил вице-премьер Мгер Григорян.

"В настоящее время фактические средства, потраченные на программы содействия Арцаху, составляют 31 млрд драмов, добавим к ним 6 млрд драмов, которые мы просто передали правительству Арцаха , указав и согласовав цели: возмещение коммунальных расходов, заработной платы, пенсий и срочного строительства”, - сказал Григорян.

К концу реализации утвержденных программ их сумма составит 60 млрд драмов. По словам Григоряна, они завершатся в течение 3 - 3,5 месяца.

"На жилищное строительство мы планируем выделить 52 миллиарда. Думаю, этого хватит на 3 года В течение 7-10 лет мы в бюджет Арцаха ежегодно должны вносить по 10 млрд драмов, чтобы программа компенсации ущерба была бы осуществлена надлежащим образом”, - сказал вице-премьер.

По его словам, принято решение и о реализации программы содействия людям, потерявшим сов имущество на территориях Арцаха, оставшихся под контролем Азербайджана. Вице-премьер отметил, что помимо домов люди потеряли сельхозтехнику и автомобили.

Правительство Армении реализует ряд программ по содействию Республике Арцах.
 
Арцах - это Армения, это страна армян!

  Источник:FMG NEWS
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