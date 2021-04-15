﻿ Строительство и переоснащение Армянской атомной электростанции будет продолжено.


 
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Строительство и переоснащение Армянской атомной электростанции будет продолжено.

ААЭС ядерный объект Армении  
 
Строительство и переоснащение Армянской атомной электростанции будет продолжено.
 
Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в НС заявил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

"В 2020 году была окончена и в 2021 году была утверждена "Стратегическая программа развития сферы энергетики до 2040 года”. По этой программе предусмотрено продление срока эксплуатации ААЭС до 2026 г. Строительство и переоснащение ААЭС будет продолжено”, - сказал Папикян.

Армянская атомная электростанция, с целью выполнения определенных работ, на 141 день, с 15 мая 2021 года встанет на ремонт. После выполнения ремонтных работ ААЭС должна будет получить от регулирующего органа новую лицензию на эксплуатацию.
 
Армянская АЭС — атомная электрическая станция, построенная с 1969 по 1977 годы на территории Армянской ССР вблизи города Мецамор. Состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, электрическая мощность — 407,5 МВт.

  Источник:FMG NEWS
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