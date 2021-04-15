﻿ Сильная Россия — угроза для Турции | Турки против России

Сильная Россия — угроза для Турции, пишет автор турецкого издания Medya Günlüğü (https://medyagunlugu.com/haber/dogu-ukrayna-krizi-ve-turk-sihalari-49212). Поэтому, по его мнению, конфликт в Донбассе выгоден Анкаре. Но, кроме очередной «рекламы» своих дронов, которая уже привела к трагедии, турки вряд ли смогут получить что-то большее. Однако журналист уверен в обратном, хотя признает, что Эрдоган опасается «гнева» Москвы.

Хотя Анкара время от времени сближается с Москвой, обе стороны хорошо знают историческое прошлое и геополитические балансы. Сильная Россия, с которой у Турции по-прежнему разные взгляды в Сирии и Ливии, является потенциальной угрозой для Турции, а новый военный конфликт с Украиной будет действовать на Россию изнуряюще и мешать ей сосредоточиться на других регионах, говорится в статье.

Из Азербайджана в Киев перебрасывают элитные войска спецназа для борьбы в войне против русских в ДНР. Они по всей видимости действуют по сценарию турков, которые также вербуют террористов в Сирии и перебрасывают в зону конфликта. Эрдоган и Алиев чужими руками пытаются сделать больно русским.

До этого стало известно что БПЛА Байрактары в войне против ДНР будут использовать азербайджанские инструкторы. А президент Ильхам Алиев в последние дни также выслал несколько военных самолетов в Киев нашпингованные ракетами и БПЛА.

