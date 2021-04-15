﻿ В резиденции Президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Армения

В резиденции Президента Грузии – Дворце «Орбелиани» сегодня
состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Армения
Армена Саркисяна, прибывшего в Грузию с официальным визитом.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Армении и Грузии.
Президенты Армении и Грузии в сопровождении командующего почётным караулом приняли парад военного оркестра и почётного караула.
После официальной церемонии встречи Президент Республики сделал запись в Книге Почётных гостей Президентского дворца Грузии.
«Выражаю
своё искреннее удовлетворение по поводу того, что по приглашению
Президента Грузии Саломе Зурабишвили сегодня вновь нахожусь в соседней и
дружественной Грузии. Уверен, что на основании итогов визита мы ещё
больше укрепим дружбу между двумя нашими народами во благо наших будущих
поколений», - написал Президент Армении.
Источник:FMG NEWS
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