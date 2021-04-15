В Армении 23 и 24 апреля состоится ряд приуроченных к 106-ой годовщине Геноцида армян мероприятий



В дни 106-ой годовщины Геноцида армян в стране состоится ряд мероприятий.



Правительство Армении на заседании 15 апреля приняло решение о проведении памятных мероприятий, приуроченных к 106-ой годовщине Геноцида армян.



Согласно решению, 23 и 24 апреля будет организован ряд мероприятий, которые будут показаны в эфире Общественного телевидения Армении.



В частности, 23 апреля в 22:30, после окончания факельного шествия оппозиции, в мемориале жертв Геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване прозвучит «Реквием» Верди с участием Государственного филармонического оркестра Армении, Государственной академической капеллы Армении, а также солистов, в тои числе приглашенных из-за рубежа.



В ночь с 23 на 24 апреля в 24:00 в Доме камерной музыки им. Комитаса прозвучит «Реквием» Моцарта в исполнении Государственного камерного хора Армении и Государственного камерного хора «Овер» под руководством приглашенного из Германии дирижера Ирадяна.



Цикл памятных мероприятий завершится 24 апреля в 19:15 в Спортивно концертном комплексе им. Карена Демирчяна. В исполнении Государственного симфонического оркестра Армении, Государственного камерного хора Армении и Государственного камерного хора Еревана прозвучит «Реквием» Мансуряна.