Лидеры Армении и Грузии обсудили ряд инициатив по привлечению инвестиций

Президент Армении Армен Саркисян 16 апреля в рамках официального визита в Республику Грузия провёл двусторонние переговоры с грузинским коллегой Саломе Зурабишвили. В ходе проведённой встречи официальные лица обсудили несколько инициатив, связанных с привлечением инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

По словам грузинского президента, собеседники рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, туризма и культуры.

В ходе встречи тет-а-тет были рассмотрены инициативы, которые могут быть приняты на уровне президентов. Состоялся обмен мнениями относительно содействия бизнесу для реализации армяно-грузинских проектов.

Как отметила Зурабишвили, она гордится тем, что проживающие в Грузии граждане армянского происхождения используют все средства для сохранения родного языка и культуры. Она также подчеркнула необходимость создания условий для того, чтобы они освоили государственный язык, интегрировались в политическую и социально-экономическую жизнь страны.

Напомним, что главу армянского государства в Тбилиси сопровождала его супруга Нуне Саркисян.