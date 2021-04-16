Казахстан сменил главу антикоррупционного ведомства

В Казахстане 16 апреля обсудили противодействие коррупции. Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил нового председателя антикоррупционного агентства Марата Ахметжанова. Глава государства поручил новому руководителю внедрить трёхуровневую модель уголовного делопроизводства, уделить внимание розыску и конфискации имущества, добытого преступным путём, по принципу follow the money. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Президент благодарил экс-главу службы Алика Жаткамбаевича за его работу на высоком посту и проведенные реформы в организации, а также исполнение программ Antikor ortalygy, Adaldyq alany, Adal bilim.

Президент поставил новому главе задачи по противодействию вымогательству, преступному покровительству, взяточничеству, а также по применяемым мерам, которые не должно ограничиваться только уголовным преследованием.

— Государственный аппарат избегает принятия решений, подвержен бюрократии, а должностные лица боятся принимать на себя личную ответственность. Агентство должно различать ошибки, допускаемые в ходе работы, и умышленные преступления. Кроме того, необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии полной картины состава преступления. Кроме того активное участие представителей общественности и превентивные меры являются ключевыми инструментами в борьбе с коррупцией, —подчеркнул Токаев.

В скором времени выйдет законопроект «Об общественном контроле», который даст возможность обеспечения открытости и подотчетности органов исполнительной власти перед народом и даст возможность вести правовой контроль. Как сказал глава государства, общество, бизнес и инвесторы должны почувствовать крепкую защиту от коррупционного влияния.