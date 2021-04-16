﻿ Укрепление отношений с Грузией – важная предпосылка безопасности и развития как наших стран, так и региона. | Президент Армении


 
  • 21:30 – Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян 
  • 21:00 – Укрепление отношений с Грузией – важная предпосылка безопасности и развития как наших стран, так и региона. | Президент Армении 
  • 21:30 – Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян 
  • 21:30 – Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян 
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Укрепление отношений с Грузией – важная предпосылка безопасности и развития как наших стран, так и региона. | Президент Армении

Грузия и Армения братья навеки 
 
Президенты Армении и Грузии Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили подвели итоги сегодняшних встреч, выступив с заявлениями для средств массовой информации.

Заявление Президента Республики Армения Армена Саркисяна
Многоуважаемая госпожа Президент,
Дамы и господа,
Прежде всего, выражаю благодарность многоуважаемой госпоже Зурабишвили за тёплый приём и содержательные обсуждения.
Армяно-грузинские отношения имеют многовековую историю, и мы придаём большую важность нашей дружбе и сотрудничеству с соседней Грузией.
Армянский и грузинский народы веками жили бок о бок, армяне составляли активную часть культурной, экономической, общественно-политической жизни Грузии. И сегодня армянский бизнес имеет большой вклад в Грузии, а грузинские предприниматели успешно работают в Армении.
Могу с уверенностью отметить, что укрепление наших отношений с Грузией является важной предпосылкой безопасности и развития как наших стран, так и региона.
Сегодня в ходе встречи с моей грузинской коллегой мы обсудили широкий круг вопросов повестки.
Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, сельского хозяйства, образования, культуры и во многих других отраслях.
Имеется большой потенциал сотрудничества в сферах современных технологий, искусственного интеллекта, высоких технологий, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственной безопасности. То есть, сотрудничество двустороннее и на высоком уровне.
Я особо подчеркнул необходимость углубления сотрудничества наших стран в борьбе с COVID-19.
Для продвижения сотрудничества обоюдно предпринимаются усилия и ведутся активные работы как в рамках Межправительственной армяно-грузинской комиссии, так и на межведомственных уровнях для того, чтобы повысить существующий уровень взаимовыгодного сотрудничества до более высокой ступени.
Мы коснулись также вопросов региональной безопасности и стабильности, имея в виду новые реалии, сложившиеся в результате военной агрессии, осуществлённой Азербайджаном против Нагорного Карабаха при активном и открытом содействии Турции.
Я представил своей грузинской коллеге подходы и точки зрения армянской стороны относительно урегулирования НК проблемы. Я особо подчеркнул, что в регионе невозможно обеспечить длительный мир и стабильность без справедливого урегулирования Арцахской проблемы, в том числе, посредством возобновления процесса мирного урегулирования конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Я акцентировал возникшие вследствие войны огромные гуманитарные проблемы, в том числе, необходимость скорейшего нахождения решения в вопросе освобождения Азербайджаном пленных и заложников.
Я подчеркнул недопустимость манипулирования создавшейся после войны ситуацией со стороны Азербайджана, ведения им антигуманной политики попрания национального достоинства. Такая политика не может способствовать формированию атмосферы диалога.
В ходе встречи я коснулся также вопросов сохранения на оказавшихся под азербайджанским контролем территориях армянского культурно-исторического и духовного наследия.
Госпожа Президент, наша последняя встреча с Вами была в 2019 году, после чего, к сожалению, вследствие пандемии и Арцахской войны, непрерывность интенсивных двусторонних встреч оказалась нарушена.
Тем не менее, 2021 год в этом плане начался довольно активно, и, я убеждён, что эта активность сохранится также в течение всего года.
Уверен, что с Вами вместе, госпожа Президент, мы активизируем усилия, чтобы способствовать углублению сотрудничества между нашими странами по всем направлениям, увеличить наш вклад в этом деле.
Завершая выступление, хочу ещё раз выразить благодарность Президенту Грузии за оказанный армянской делегации приём на высоком уровне и подтвердить свою готовность приложить усилия как Президент Республики Армения в направлении непрерывного расширения сотрудничества между Арменией и Грузией.
Вновь сердечно благодарю, госпожа Президент. Надеюсь в скором будущем снова видеть Вас в Армении. 
 


  Источник:FMG NEWS
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