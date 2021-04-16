﻿ Укрепление отношений с Грузией – важная предпосылка безопасности и развития как наших стран, так и региона. | Президент Армении

Президенты Армении и Грузии Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили подвели итоги сегодняшних встреч, выступив с заявлениями для средств массовой информации.



Заявление Президента Республики Армения Армена Саркисяна

Многоуважаемая госпожа Президент,

Дамы и господа,

Прежде всего, выражаю благодарность многоуважаемой госпоже Зурабишвили за тёплый приём и содержательные обсуждения.

Армяно-грузинские отношения имеют многовековую историю, и мы придаём большую важность нашей дружбе и сотрудничеству с соседней Грузией.

Армянский и грузинский народы веками жили бок о бок, армяне составляли активную часть культурной, экономической, общественно-политической жизни Грузии. И сегодня армянский бизнес имеет большой вклад в Грузии, а грузинские предприниматели успешно работают в Армении.

Могу с уверенностью отметить, что укрепление наших отношений с Грузией является важной предпосылкой безопасности и развития как наших стран, так и региона.

Сегодня в ходе встречи с моей грузинской коллегой мы обсудили широкий круг вопросов повестки.

Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, сельского хозяйства, образования, культуры и во многих других отраслях.

Имеется большой потенциал сотрудничества в сферах современных технологий, искусственного интеллекта, высоких технологий, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственной безопасности. То есть, сотрудничество двустороннее и на высоком уровне.

Я особо подчеркнул необходимость углубления сотрудничества наших стран в борьбе с COVID-19.

Для продвижения сотрудничества обоюдно предпринимаются усилия и ведутся активные работы как в рамках Межправительственной армяно-грузинской комиссии, так и на межведомственных уровнях для того, чтобы повысить существующий уровень взаимовыгодного сотрудничества до более высокой ступени.

Мы коснулись также вопросов региональной безопасности и стабильности, имея в виду новые реалии, сложившиеся в результате военной агрессии, осуществлённой Азербайджаном против Нагорного Карабаха при активном и открытом содействии Турции.

Я представил своей грузинской коллеге подходы и точки зрения армянской стороны относительно урегулирования НК проблемы. Я особо подчеркнул, что в регионе невозможно обеспечить длительный мир и стабильность без справедливого урегулирования Арцахской проблемы, в том числе, посредством возобновления процесса мирного урегулирования конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Я акцентировал возникшие вследствие войны огромные гуманитарные проблемы, в том числе, необходимость скорейшего нахождения решения в вопросе освобождения Азербайджаном пленных и заложников.

Я подчеркнул недопустимость манипулирования создавшейся после войны ситуацией со стороны Азербайджана, ведения им антигуманной политики попрания национального достоинства. Такая политика не может способствовать формированию атмосферы диалога.

В ходе встречи я коснулся также вопросов сохранения на оказавшихся под азербайджанским контролем территориях армянского культурно-исторического и духовного наследия.

Госпожа Президент, наша последняя встреча с Вами была в 2019 году, после чего, к сожалению, вследствие пандемии и Арцахской войны, непрерывность интенсивных двусторонних встреч оказалась нарушена.

Тем не менее, 2021 год в этом плане начался довольно активно, и, я убеждён, что эта активность сохранится также в течение всего года.

Уверен, что с Вами вместе, госпожа Президент, мы активизируем усилия, чтобы способствовать углублению сотрудничества между нашими странами по всем направлениям, увеличить наш вклад в этом деле.

Завершая выступление, хочу ещё раз выразить благодарность Президенту Грузии за оказанный армянской делегации приём на высоком уровне и подтвердить свою готовность приложить усилия как Президент Республики Армения в направлении непрерывного расширения сотрудничества между Арменией и Грузией.

Вновь сердечно благодарю, госпожа Президент. Надеюсь в скором будущем снова видеть Вас в Армении.



