﻿ Укрепление отношений с Грузией – важная предпосылка безопасности и развития как наших стран, так и региона. | Президент Армении

Президенты Армении и Грузии Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили
подвели итоги сегодняшних встреч, выступив с заявлениями для средств
массовой информации.
Заявление Президента Республики Армения Армена Саркисяна
Многоуважаемая госпожа Президент,
Дамы и господа,
Прежде всего, выражаю благодарность многоуважаемой госпоже Зурабишвили за тёплый приём и содержательные обсуждения.
Армяно-грузинские отношения имеют многовековую историю, и мы придаём
большую важность нашей дружбе и сотрудничеству с соседней Грузией.
Армянский и грузинский народы веками жили бок о бок, армяне
составляли активную часть культурной, экономической,
общественно-политической жизни Грузии. И сегодня армянский бизнес имеет
большой вклад в Грузии, а грузинские предприниматели успешно работают в
Армении.
Могу с уверенностью отметить, что укрепление наших отношений с
Грузией является важной предпосылкой безопасности и развития как наших
стран, так и региона.
Сегодня в ходе встречи с моей грузинской коллегой мы обсудили широкий круг вопросов повестки.
Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма,
сельского хозяйства, образования, культуры и во многих других отраслях.
Имеется большой потенциал сотрудничества в сферах современных
технологий, искусственного интеллекта, высоких технологий,
биотехнологий, кибербезопасности, продовольственной безопасности. То
есть, сотрудничество двустороннее и на высоком уровне.
Я особо подчеркнул необходимость углубления сотрудничества наших стран в борьбе с COVID-19.
Для продвижения сотрудничества обоюдно предпринимаются усилия и
ведутся активные работы как в рамках Межправительственной
армяно-грузинской комиссии, так и на межведомственных уровнях для того,
чтобы повысить существующий уровень взаимовыгодного сотрудничества до
более высокой ступени.
Мы коснулись также вопросов региональной безопасности и стабильности,
имея в виду новые реалии, сложившиеся в результате военной агрессии,
осуществлённой Азербайджаном против Нагорного Карабаха при активном и
открытом содействии Турции.
Я представил своей грузинской коллеге подходы и точки зрения
армянской стороны относительно урегулирования НК проблемы. Я особо
подчеркнул, что в регионе невозможно обеспечить длительный мир и
стабильность без справедливого урегулирования Арцахской проблемы, в том
числе, посредством возобновления процесса мирного урегулирования
конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Я акцентировал возникшие вследствие войны огромные гуманитарные
проблемы, в том числе, необходимость скорейшего нахождения решения в
вопросе освобождения Азербайджаном пленных и заложников.
Я подчеркнул недопустимость манипулирования создавшейся после войны
ситуацией со стороны Азербайджана, ведения им антигуманной политики
попрания национального достоинства. Такая политика не может
способствовать формированию атмосферы диалога.
В ходе встречи я коснулся также вопросов сохранения на оказавшихся
под азербайджанским контролем территориях армянского
культурно-исторического и духовного наследия.
Госпожа Президент, наша последняя встреча с Вами была в 2019 году,
после чего, к сожалению, вследствие пандемии и Арцахской войны,
непрерывность интенсивных двусторонних встреч оказалась нарушена.
Тем не менее, 2021 год в этом плане начался довольно активно, и, я
убеждён, что эта активность сохранится также в течение всего года.
Уверен, что с Вами вместе, госпожа Президент, мы активизируем усилия,
чтобы способствовать углублению сотрудничества между нашими странами по
всем направлениям, увеличить наш вклад в этом деле.
Завершая выступление, хочу ещё раз выразить благодарность Президенту
Грузии за оказанный армянской делегации приём на высоком уровне и
подтвердить свою готовность приложить усилия как Президент Республики
Армения в направлении непрерывного расширения сотрудничества между
Арменией и Грузией.
Вновь сердечно благодарю, госпожа Президент. Надеюсь в скором будущем снова видеть Вас в Армении.
Источник:FMG NEWS
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