﻿ Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян

Президент Республики Армен Саркисян сегодня посетил Парламент Грузии, где встретился с Председателем Парламента Арчилом Талаквадзе. Во встрече принимали участие также Первый Вице-спикер Парламента Грузии, руководитель парламентской группы дружбы Грузия-Армения Георгий Вольский, Вице-спикеры Леван Иоселиани и Автандил Енукидзе, Председатель комиссии по внешним вопросам Николоз Самхарадзе, депутаты Самвел Манукян и Сумбат Кюрегян. Председатель Парламента Арчил Талаквадзе приветствовал официальный визит Президента Армении Армена Саркисяна в Грузию, подчеркнув, что для двух стран настали очень динамичные и интересные времена и сейчас важный момент для будущего наших демократий. «Уверен, что Армения и её народ используют это сотрудничество и возможность для развития, создания новых перспектив, ещё большего укрепления демократии и экономики», - сказал он.

Арчил Талаквадзе выразил поддержку прогрессу и развитию Армении, подчеркнув, что они сторонники мира и урегулирования проблем посредством диалога.

Отметив, что в регионе имеются также другие вызовы, в том числе пандемия коронавируса, Председатель Парламента Грузии выразил благодарность за эффективное сотрудничество с Арменией во время пандемии коронавируса.

Выражая благодарность за гостеприимство, Президент Армении Армен Саркисян, в частности, отметил, что сила маленьких стран обусловлена их действиями. «В этом контексте такие страны, как Армения и Грузия должны активно участвовать в международных отношениях и в отношениях с дружественными или соседними странами, будь они большими или маленькими, или сверхдержавами, - сказал Президент Саркисян. – Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. Не случайно, что я принял приглашение Президента Грузии приехать и побеседовать, обменяться информацией о ситуации, а также поговорить о будущем».

По словам Президента Армении, экономическая ситуация довольно сложная, экономикам двух стран нанесён существенный урон вследствие коронавируса. «Мы должны поощрять реализацию совместных проектов, способствовать этому, поскольку региональные совместные проекты могут быть намного более привлекательными для международных инвесторов», - сказал Президент Саркисян.

Президент отметил, что сейчас времена полные вызовов во всем мире, в том числе также для двух стран. «Думаю, пришло время нам обоим подумать, какие шаги нужно предпринять ради региональной стабильности, прогнозируемости и безопасности», - подчеркнул Президент Армен Саркисян.

В контексте проблем региональной безопасности и стабильности Президент Саркисян счёл недопустимым, что, спустя месяцы после развязанной против Арцаха войны, Азербайджан продолжает держать в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц, нарушая все нормы международного гуманитарного права.