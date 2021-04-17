Участники международного форума в Санкт-Петербурге обсудили глобальные угрозы в условиях пандемии

В Санкт-Петербурге 15 апреля 2021 года прошел международный парламентский форум «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм». Участники конференции отметили, что коронавирус негативно отразился на всех сферах во многих странах. Это привело к увеличению протестных настроений в обществе и активизации экстремистов и террористов. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании приняли участие спикеры парламентов стран-членов Содружества, сотрудники спецслужб, представители международных организаций. По мнению экспертов, на фоне социально-экономических проблем, вызванных пандемией, в соцсетях увеличился объем деструктивной пропаганды. Специалисты констатировали, что все чаще через Интернет злоумышленники вербуют граждан для достижения преступных целей.

В этой связи антитеррористические подразделения правоохранительных органов стран-участниц СНГ смогли мгновенно сориентироваться в изменившейся обстановке. Они проанализировали ситуацию и адаптировали способы и приемы противодействия этим проявлениям. Страны-члены СНГ достигли продуктивного сотрудничества по линиям МВД, погранслужб и финразведок, наладили тесное взаимодействие с международными и региональными структурами.

В завершении встречи участники обменялись сведениями о мерах борьбы с терроризмом и экстремизмом.