Шавкат Мирзиёев изучил ход работы в медицинском центре в Самарканде

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 апреля изучил ход работы многоплановой медицинской клиники в Самарканде. Клиника была открыта совместным узбекско-индийском производством Zarmed Pratiksha Hospital Group, сообщает пресс-служба президента.

Один из руководителей компании Нишант Бажадж заявил, что стимулом для построения медицинского центра стал визит Шавката Мирзиёева в Индию и встречи между деловыми кругами обеих стран.

На реализацию проекта компания Zarmed Pratiksha Hospital Group выделила 8,5 млн долларов.

В центре активны 5 операционных залов и стационар на 100 больничных коек, также она оборудована передовой технологией для интервенционной кардиохирургии, нейрохирургии, эндоскопической хирургии, урологии и гинекологии, ортопедии и травматологии, отоларингологии. В клинике могут обслуживать одновременно 600 человек и в ней создано около 140 новых рабочих мест.

— Благодаря создаваемым в нашей стране условиям для частной медицины число таких современных клиник растет. Дальнейшая задача – качественное обслуживание пациентов, завоевание доверия людей. В том числе тех, кто хочет лечиться за рубежом, — заявил глава Узбекистана.

Также, ответственным лицам было поручено сформировать в Самаркандском регионе медицинский кластер, содержащий в себе частный медуниверситет и клинику.