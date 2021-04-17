﻿ Шавкат Мирзиёев изучил ход работы в медицинском центре в Самарканде » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 11:40 – Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян 
  • 21:30 – Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян 
  • 21:30 – Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян 
  • 11:40 – Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Шавкат Мирзиёев изучил ход работы в медицинском центре в Самарканде

Шавкат Мирзиёев изучил ход работы в медицинском центре в СамаркандеЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 апреля изучил ход работы многоплановой медицинской клиники в Самарканде. Клиника была открыта совместным узбекско-индийском производством Zarmed Pratiksha Hospital Group, сообщает пресс-служба президента.

Один из руководителей компании Нишант Бажадж заявил, что стимулом для построения медицинского центра стал визит Шавката Мирзиёева в Индию и встречи между деловыми кругами обеих стран.

На реализацию проекта компания Zarmed Pratiksha Hospital Group выделила 8,5 млн долларов.

В центре активны 5 операционных залов и стационар на 100 больничных коек, также она оборудована передовой технологией для интервенционной кардиохирургии, нейрохирургии, эндоскопической хирургии, урологии и гинекологии, ортопедии и травматологии, отоларингологии. В клинике могут обслуживать одновременно 600 человек и в ней создано около 140 новых рабочих мест.

— Благодаря создаваемым в нашей стране условиям для частной медицины число таких современных клиник растет. Дальнейшая задача – качественное обслуживание пациентов, завоевание доверия людей. В том числе тех, кто хочет лечиться за рубежом, — заявил глава Узбекистана.

Также, ответственным лицам было поручено сформировать в Самаркандском регионе медицинский кластер, содержащий в себе частный медуниверситет и клинику.


  •   Просмотров Сегодня: 40

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Шавкат Мирзиёев проинспектировал строительство туристического центра в Самарканде
    » Шавкат Мирзиёев встретился с главой МИД Ирана
    » Кашкадарьинская область получит 11,3 триллиона сумов на свое развитие
    » Мирзиёев оценил состояние сельскохозяйственной отрасли в Наманганской области
    » Шавкат Мирзиёев посетил учения на полигоне Фориш
    » В Узбекистане поддержат предприятия и предпринимательство
    » Шавкат Мирзиёев выразил благодарность отважным медикам страны
    » Шавкат Мирзиёев обсудил инвестиционные проекты и развитие Ташкента
    » Президент Узбекистана посетил Яшнабадский район города Ташкента
    » Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Навоийскую область
    » Шавкат Мирзиеев назвал узбекские СМИ реальной силой
    » Президент Шавкат Мирзиеев напомнил, что значит родной язык для узбеков
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян

    • 11:40
    • 57
    • 0

    Участники международного форума в Санкт-Петербурге обсудили глобальные угрозы в условиях пандемии

    • 10:26
    • 82
    • 0

    Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян

    • 21:30
    • 129
    • 0

    Укрепление отношений с Грузией – важная предпосылка безопасности и развития как наших стран, так и региона. | Президент Армении

    • 21:00
    • 99
    • 0

    Президент Армен Саркисян посетил Площадь Героев в Тбилиси

    • 20:47
    • 71
    • 0

    «Динамо» повысило свои котировки в борьбе за Кубок Харламова

    • 20:33
    • 41
    • 0

    «Спартак» — «Уфа»: матч без интриги?

    • 19:22
    • 33
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64859
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59829
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 57221
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52853
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48037
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42242
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40665
    • 0

    Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян

    • 11:40
    • 57
    • 0

    Участники международного форума в Санкт-Петербурге обсудили глобальные угрозы в условиях пандемии

    • 10:26
    • 82
    • 0

    «Спартак» — «Уфа»: матч без интриги?

    • 19:22
    • 33
    • 0

    «Динамо» повысило свои котировки в борьбе за Кубок Харламова

    • 20:33
    • 41
    • 0

    Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. | Президент Республики Армения Армен Саркисян

    • 21:30
    • 129
    • 0

    Укрепление отношений с Грузией – важная предпосылка безопасности и развития как наших стран, так и региона. | Президент Армении

    • 21:00
    • 99
    • 0

    Президент Армен Саркисян посетил Площадь Героев в Тбилиси

    • 20:47
    • 71
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА