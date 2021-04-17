﻿ Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян


 
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Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян

 Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян
«Конечно, сегодня мы в печали, потерпели поражение. Но – я хочу, прежде всего, попросить прощения за свои слова – мы все вернем, кроме наших павших. Будьте уверены на сто процентов», – заявил секретарь Совета безопасности Республики Арцах, Герой Арцаха Виталий Баласанян, выступая с речью на церемонии вручения наград 28 погибшим воинам общественной организации «Добровольческое движение» АРФД.

Слова Виталия Баласаняна были встречены бурными аплодисментами.
 
Виталий Баласанян — армянский военный, политический и общественный деятель, бывший Депутат Национального собрания НКР, генерал-майор, Секретарь Совета безопасности Нагорно-Карабахской Республики, Герой Арцаха
 
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  Источник:FMG NEWS
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