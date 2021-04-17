﻿ Мы все вернем, кроме наших павших. | Виталий Баласанян

«Конечно, сегодня мы в печали, потерпели поражение. Но – я хочу, прежде всего, попросить прощения за свои слова – мы все вернем, кроме наших павших. Будьте уверены на сто процентов», – заявил секретарь Совета безопасности Республики Арцах, Герой Арцаха Виталий Баласанян, выступая с речью на церемонии вручения наград 28 погибшим воинам общественной организации «Добровольческое движение» АРФД.



Слова Виталия Баласаняна были встречены бурными аплодисментами.

Виталий Баласанян — армянский военный, политический и общественный деятель, бывший Депутат Национального собрания НКР, генерал-майор, Секретарь Совета безопасности Нагорно-Карабахской Республики, Герой Арцаха