Сенсационная «Уфа» не так проста, у «Спартака» не всё так гладко

Московский «Спартак» в матче 26 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» потерпел очень неожиданное поражение у себя дома от стоящей на вылет «Уфы» со счётом 0:3. Дубль у гостей сделал Владислав Камилов.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Спору нет, поражение «Спартака» от «Локомотива» было заслуженным с точки зрения итогового результата. Удаление Айртона, неправильно выставленная «стенка», очередная ошибка Маслова – всё это и привело к неудаче в Черкизове. Но «спартаковцы» очень симпатично в очередной раз выглядели в атаке, нанеся по воротам хозяев почти два десятка (!) ударов. И совсем неслучайно, что Доменико Тедеско сравнил после матча игру Гилерме с Нойером. И преувеличения в такой сентенции очень расстроенного главного тренера «Спартака» тут было совсем немного. Другой вопрос, что свои моменты, конечно, надо реализовывать. А в том матче, к примеру, Александра Соболева, вообще не было видно. Ларссон, Мозем и Промес били много, но мы уже говорили про игру вратаря «железнодорожников». Это был просто ТОП-уровень.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Поэтому красно-белым нужно было взять себя в руки, найти замену Айртону и обыграть «Уфу».

Башкирский клуб задумал операцию по спасения и пригласил в свои ряды Алексей Стукалова из «Велеса». Я бы не сказал, что результаты этой столичной команды в последнее время были в порядке. Напротив, после зимней паузы в ФНЛ этот клуб выиграл всего один матч у «Спартака-2» в девяти играх! Но Газизов сделал свой выбор и бывший начальник Стукалова Евгений Шиленков не смог сказать нет. Всё-таки в РПЛ, даже в такой ситуации, зовут не каждый день.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Ну а победу «Уфы» над «Ахматом» уже под руководством Стукалова лучше оставить без комментариев. А вот как будут выглядеть уфимцы в игре против «Спартака» посмотреть весьма любопытно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

У Доменико Тедеско была перед этой игрой своя дилемма. Кто же заменит в день празднования 99-летия клуба дисквалифицированных Джикия, Айртона и Соболева. В принципе, по нападающему было всё понятно. Эсекель Понсе всегда готов выйти в «старте». Ну а Кутепов вышел в центре обороны, составив три с Жиго и Масловым. Зобнин вышел на позиции правого вингера, закрывая всю бровку, соответственно Умяров появился с первых минут в опорной зоне.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Хозяева начали вроде бы за здравие. Так Понсе нанёс довольно опасный удар, но с сопротивлением и мяч поймал Беленов. А с другой стороны уже в первой десятиминутке «спартаковцы» умудрились получить две жёлтые карточки – Промес и Понсе.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

До поры до времени на поле ничего запоминающегося не происходило. Уфимцы старательно отбивались всей командой, а москвичи пытались каким-то способом вскрыть глубокую оборону гостей. Промес дважды пробил нестандартно. Получилось опасно, но неточно. А вот вылазка «Уфы» на исходе часа едва не стала голевой. Йокич покатил мяч в центр штрафной, где Мрзляк пробил по нему очень плотно. В створ хорват не попал. Попал в штангу. Между тем на 42-й минуте после навеса Андрича Никитин головой бил в упор – выше. Наконец, это закончилось голом в ворота Максименко. Перед самым перерывов Андрич прорвался из глубины поля, дошёл до угла штрафной площади и сделал пас вдоль ворот. А там Камилов вколотил его в сетку. 0:1.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Вот так, вроде бы не готовивший никакой интриги матч показал всем, что прогнозам в спорте далеко не всегда можно доверять. И нет ничего более непонятного, чем то, что на первый взгляд наиболее очевидно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

А едва начался второй тайм, как Мрзляк беспрепятственно получил мяч в «спартаковской» штрафной площади от Андрича, через остроумное пропускание Бауэра, и спокойно переправил его в сетку. 0:2. На 51-й минуте Промес, единственный из хозяев, на данный момент, нашёл возможность для удара, но опять выше.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Ясно, что после этого красно-белые пошли вперёд едва ли не всей командой. Контратаки гостей выглядели опаснее. Так Андрич откровенно простил хозяев на 65-й минуте и 66-й минутах, дважды не попав практически в пустые ворота! А давление, которое вроде бы оказывалось на защитные порядки «Уфы», уверенно разбивалось подступах к штрафной. Беленов, правда, решил сам «обострить» игру, сделав неточный пас. Но Промес пробил хотя и сильно, но почти по центру. Следующие попытки Умярова и Промеса тоже были на удобной для вратаря «Уфы» высоте. Ну а апогеем «спартаковских» неудач в этот прохладный воскресный вечер стала вторая жёлтая карточка Жиго и удаление француза за 10 минут до финального свистка. Таким образом, москвичи лишили себя даже навала. И если удаление было апогеем, то пенальти назначенный за игру рукой Кутепова пенальти стал апофеозом. Камилов пробил бесхитростно, но подстраховать Максименко никто не смог и сам же Владислав добил мяч в сетку.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

0:3 – сенсация в Тушине? Да, безусловно. Наверное, «Спартак» выиграл эту встречу до матча. Такое тоже бывает. Даже в профессиональном футболе. Ну а «Уфе» респект. Алексей Стукалов выигрывает и второй матч после назначения на пост главного тренера башкирской команды. И опять с крупным счётом.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В следующем году «Спартак» отметит своё столетие и подобного «празднования» его болельщики точно не потерпят. Да и не заслужили красно-белые фанаты такой игры своих любимцев. Они хотят видеть свою команду в Еврокубках. Будем надеяться, что и футболисты тоже.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 26 тур.

ФК «Спартак» Москва – ФК «Уфа» — 0:3 (0:1)

Голы: Камилов, 45, 0:1, Мрзляк, 48, 0:2, Камилов, 87, 0:3.

Нереализованный пенальти: Камилов (вратарь), 87.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Мозес, Ларссон, Понсе (Игнатов, 90+), Промес (Литвинов, 90+), Кутепов, Крал (Хендрикс, 52), Маслов (Маркитесов, 68), Зобнин (к), Умяров.

«Уфа»: Беленов, Морозов, Никитин, Йокич (к), Андрич (Голубев, 70), Иванов (Бизоза, 78), Мрзляк (Сысуев, 78), Камилов, Бауэр, Табидзе, Кротов (Жемалетдинов, 62).

Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).

Предупреждения: Промес, Понсе, Табидзе, Жиго, Кутепов, Бизоза.

Удаление: Жиго (2-я ж.к.), 80.

18 апреля 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Арена». 13 000 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

18.04.2021 г.