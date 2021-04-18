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Россия – Турция: удобная квалификация на Чемпионат Мира

  • 18.04.2021, 20:41,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

20 марта женская сборная России по гандболу сыграет второй стыковой матч квалификационного раунда за выход на Чемпионат Мира, который состоится в конце 2021 года в Испании.



Гандбол. Сборная России
Фото: ФГР




Понятно, что сомнений в том, кто из двух команд поедет в декабре в солнечную Испанию нет. Тем более что наши девушки в первой игре в турецком Аксарае разгромили хозяек со счётом 35:23. И теперь могут спокойно оформить путёвку на мировой форум.





В Турции подопечные Алексея Алексеева разгромили своих соперниц со счётом 35:23. Теперь осталось добиться успеха и в Москве.





Прогноз – 39:20.





Гандбол. Женщины. ОЧМ-2021. Квалификация. Стыковой матч. Ответная игра.





Россия – Турция.





20 апреля 2021 года. Москва. Волейбольная Арена «Динамо», ул.Василисы Кожиной, 13. 19.30.




Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев и ФГР.


18.04.2021. г.


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