Россия – Турция: удобная квалификация на Чемпионат Мира

20 марта женская сборная России по гандболу сыграет второй стыковой матч квалификационного раунда за выход на Чемпионат Мира, который состоится в конце 2021 года в Испании.

Фото: ФГР

Понятно, что сомнений в том, кто из двух команд поедет в декабре в солнечную Испанию нет. Тем более что наши девушки в первой игре в турецком Аксарае разгромили хозяек со счётом 35:23. И теперь могут спокойно оформить путёвку на мировой форум.

В Турции подопечные Алексея Алексеева разгромили своих соперниц со счётом 35:23. Теперь осталось добиться успеха и в Москве.

Прогноз – 39:20.

Гандбол. Женщины. ОЧМ-2021. Квалификация. Стыковой матч. Ответная игра.

Россия – Турция.

20 апреля 2021 года. Москва. Волейбольная Арена «Динамо», ул.Василисы Кожиной, 13. 19.30.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев и ФГР.

18.04.2021. г.