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Лукашенко рассказал о покушении против себя и представителей своей семьи

  • 18.04.2021, 22:42,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко рассказал о покушении против себя и представителей своей семьиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля в рамках всенародного субботника пообщался с журналистами. Президент поведал СМИ о готовящимся на него и его сыновей покушении, в котором фигурантами выступают «засланцы» иностранных спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

По словам главы государства у некоторых сил попытка организовать в стране мятеж, а затем «ползучий переворот» провалилась. Далее началось вообще недопустимое. Лукашенко сказал, что он молчал про себя, но в их планы вошли действия по захвату его детей и заключения их в погреб в Гомельской области.

Из рассказа президента следует, что задержана группа, которая в ходе следствия показала, как всё было спланировано. В этом процессе был обнаружен явный почерк иностранных спецслужб похожих на ЦРУ или ФБР, их целью было приехать в Минск и организовать покушение на президента и его детей, отметил Лукашенко.

Президент пояснил, что оперативной информацией Белоруссия поделилась с Россией, и группа была задержана в Москве. Белорусский лидер поручил, чтобы КГБ страны соответствующую информацию, касающуюся готовившихся действий против президента и его семьи, передал в средства массовой информации для демонстрации в эфире.


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