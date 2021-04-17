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Глава правительства Армении прибыл в Вайоц Дзор

  • 17.04.2021, 18:26,
  • В Мире + Европа Армения
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Глава правительства Армении прибыл в Вайоц ДзорПремьер-министр Армении Никол Пашинян 17 апреля прибыл в Вайоцдзорскую область. В ходе своего визита глава правительства планирует провести встречи с жителями целого ряда общин, а также почтит память погибших героев в нагорно-карабахской войне. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

Кроме того, председатель исполнительной власти посетит новое здание детского сада, а также, ознакомится с текущими дорожно-строительными работами в регионе.

Напомним, глава правительства ранее побывал в Арагацотнской и Армавирской областях, а также в Гюмри где провел встречи с гражданами, а также родственниками пропавших без вести военнослужащих.

Напомним, что после окончания 44-дневной нагорно-карабахской войны родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих из Армении провели ряд акций протеста. Они требовали от властей предоставить им точные сведения об их родственниках, а также предпринять конкретные шаги по их поиску и возвращению на родину.


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