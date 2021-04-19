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Дальновидность Ашхабада снизила негатив от коронавируса в экономике

Дальновидность Ашхабада снизила негатив от коронавируса в экономикеГлава Союза экономистов Туркменистана, член координационного совета Международного союза экономистов Юрий Аронский 19 апреля в рамках интервью сетевому изданию CentralAsia.news рассказал о мерах, принятых в центральноазиатской стране с целью минимизации негативных явлений в области народного хозяйства.

— С 1991 года в составе валового внутреннего продукта Туркменистана наблюдается высокая доля накопления. Это связано с необходимостью ориентирования значительных средств на создание новых предприятий в рамках перехода от ресурсной к промышленно-ресурсной экономике, — сказал эксперт.

По его словам, недостатком данной политики является тот факт, что эти накопления могли бы быть направлены на повышение благосостояния граждан, но для перспективы успешного развития государства — накопление в приоритете.

Аронский подчеркнул, что ряд международных финорганизаций в своих прогнозах относительно показателей темпов роста экономики Туркменистана не опирается на первичные статданные, что делает соответствующую информацию ненадёжной.

— Пандемия коронавируса открыла многие негативные явления для страны, в частности в сферах туризма, воздушного транспорта. Кроме того, падение цен на нефть и газ привело к определённым валютным ограничениям, — заявил эксперт.

Он заострил внимание на ряде условий, которые всё же позволили государству компенсировать негатив от коронавируса. Сюда он включил 38 млрд долларов новых инвестиций, свыше 12 тыс. новых рабочих мест в прошлом году, непрекращающееся промышленное производство, опережающее развитие частного сектора, а также цифровизацию всех отраслей народного хозяйства.


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