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Армения и Сербия могут оживить торговлю между двумя странами

Армения и Сербия могут оживить торговлю между двумя странамиДепутаты Армении 19 апреля приняли участие в Национальном собрании парламента, где проголосовали по обсуждаемым законопроектам. Таким образом, парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

Согласно информации, соглашение было подписано в октябре 2019 года. Документ гармонизирует двусторонние соглашения с Сербией, которые к тому времени уже были у России, Казахстана и Беларуси, а также открывает свободную торговлю для Армении и Кыргызстана.

Отмечается, что на данный момент торговый оборот Армении и Сербии остается небольшим из-за сложностей с логистикой. Тем не менее в Армению из Сербии в значимых объемах (на сотни тысяч долларов) завозятся напольные покрытия, а также холодильные и тепловые установки. После экономической блокады и двух войн в 90-е (в том числе тяжелых бомбардировок НАТО в 1999-м) Сербия восстановила промышленность. Сейчас там действуют крупные предприятия по нефтехимии, электротехнике, продовольственной и упаковочной индустрии.


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