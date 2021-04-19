Глава Казахстана назначил новых послов в некоторые страны Азии и Европы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля подписал документы, утверждающие чрезвычайных и полномочных послов от имени республики — в Кыргызстане, Индии и Бельгии. Об этом пишет пресс-служба президента.

В соответствии с указом главы государства Рапиль Жошыбаев назначен послом РК в соседней Кыргызской Республике. Ранее он занимал должность руководителя НАО «Международный центр зелёных технологий и инвестпроектов», а также был первым заместителем министра иностранных дел.

Представлять Казахстан в качестве ЧПП, в Индию отправлен Жалгасбаев Нурлан. До этого времени, дипломат работал директором Департамента многостороннего сотрудничества внешнеполитического ведомства Республики Казахстан.

Послом в Королевстве Бельгия и одновременно главой Представительства Казахстана при ЕС и в административной конъюнктуре Североатлантического договора (НАТО) назначен Маргулан Баймухан. Отметим, что это дипломат с багажом качественного опыта, который он набирал на посту замглавы МИДа своей страны и когда служил послом Казахстана в Польше.