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Российские военнослужащие награждены именными часами президента Кыргызстана

  • 19.04.2021, 15:52,
  • В Мире + Европа » Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Российские военнослужащие награждены именными часами президента КыргызстанаОтдел информационной политики аппарата президента Киргизии Садыра Жапарова 19 апреля сообщил о том, что военнослужащие Российской Федерации в количестве 11 человек были награждены именными часами кыргызского главы государства в честь успешного участия в совместных военных учениях. Об этом сообщает пресс-служба глав Киргизии.

Отмечается, что с 1 по 3 апреля текущего года в республике были проведены совместные командно-штабные и мобилизационные учения «Коопсуздук-2021».

В ходе практических действий проведена совместная специальная операция по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию Киргизии.

Кроме того, военнослужащими были отработаны задачи по стаблизации обстановки в условиях введения военного и чрезвычайного положения в стране с практическим отмобилизованием резервных рот, также, были проведены боевые стрельбы.

Стоит отметить, что в мероприятии участвовал заместитель министра обороны Кыргызстана и сотрудники секретариата Совета Безопасности.


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