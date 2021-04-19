Для организации всемирной летней Универсиады направлено 9,6 млрд рублей

Глава Правительства Михаил Мишустин 18 апреля одобрил постановление о направлении 9,6 млрд рублей в Свердловский регион на совместное финансирование спортивных объектов для Всемирной летней универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году. Средства уже распределены в правительственном капитале на 2021-2023 годы, из которых больше 8,5 млрд рублей уйдёт на возведение Дворца новых видов спортивной деятельности, а оставшиеся на возведение комплекса художественной и эстетической гимнастики. Об этом передаёт пресс-служба ведомства.

Тема распределения спонсирования была изучена и одобрена на совещании Правительства 15 апреля этого года. Председатель напомнил, что организация к реализации мировой летней универсиады в Екатеринбурге проводится по указу главы государства Владимира Путина.

─ Наша страна не первый раз проводит международные спортивные мероприятия. Все помнят Олимпиаду 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году. И во всех случаях спортсмены высоко оценивали уровень спортивной инфраструктуры, ─ подчеркнул Мишустин.

По мнению председателя, более 40 спортивных объектов нужно отреставрировать и построить. Отмечено, что необходимо создать комфортную обстановку для членов и гостей Универсиады.