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Для организации всемирной летней Универсиады направлено 9,6 млрд рублей

  • 19.04.2021, 13:52,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Для организации всемирной летней Универсиады направлено 9,6 млрд рублейГлава Правительства Михаил Мишустин 18 апреля одобрил постановление о направлении 9,6 млрд рублей в Свердловский регион на совместное финансирование спортивных объектов для Всемирной летней универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году. Средства уже распределены в правительственном капитале на 2021-2023 годы, из которых больше 8,5 млрд рублей уйдёт на возведение Дворца новых видов спортивной деятельности, а оставшиеся на возведение комплекса художественной и эстетической гимнастики. Об этом передаёт пресс-служба ведомства.

Тема распределения спонсирования была изучена и одобрена на совещании Правительства 15 апреля этого года. Председатель напомнил, что организация к реализации мировой летней универсиады в Екатеринбурге проводится по указу главы государства Владимира Путина.

─ Наша страна не первый раз проводит международные спортивные мероприятия. Все помнят Олимпиаду 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году. И во всех случаях спортсмены высоко оценивали уровень спортивной инфраструктуры, ─ подчеркнул Мишустин.

По мнению председателя, более 40 спортивных объектов нужно отреставрировать и построить. Отмечено, что необходимо создать комфортную обстановку для членов и гостей Универсиады.


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