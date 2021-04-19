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Украина и ЕС разработают совместимые паспорта иммунитета к коронавирусу

  • 19.04.2021, 16:48,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Украина и ЕС разработают совместимые паспорта иммунитета к коронавирусуПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 апреля на своей странице в Facebook заявил, что местные власти договорились с Евросоюзом относительно разработки совместимых цифровых паспортов об иммунитете к коронавирусной инфекции. По его словам, это облегчит процесс путешествия граждан за границей.

Глава правительства подчеркнул, что соответствующая договорённость была достигнута в рамках переговоров замруководителя кабмина Ольги Стефанишины и замглавы Европейской комиссии Веры Юровой.

Чиновник заострил внимание на том, что соответствующий санитарный сертификат будет подтверждать, что гражданин был привит от коронавирусной инфекции, выздоровел после заражения и сдал все необходимые тесты в данном направлении.

Шмыгаль подчеркнул, что паспорта иммунитета к коронавирусу позволят украинцам без каких-либо проблем путешествовать по европейским странам.

Напомним, что, по состоянию на 18 апреля, в Украине в общей сложности было зафиксировано свыше 1,9 млн случаев заражения соответствующей инфекцией. Число летальных исходов достигло 39 786 пациентов.


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