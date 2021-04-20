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Шествие «Бессмертного полка» 24 июня пройдёт в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» 24 июня пройдёт в очном форматеСовместный руководитель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева 19 апреля заявила, что акция «Бессмертный полк» состоится 24 июня в очном режиме, передаёт сайт организаторов движения.
Шествие будет транслироваться на телевидении, медиасферах и экранах города и других поверхностях.
Отмечено, что в 2020 году на проект «Бессмертный полк онлайн» прибыло свыше трёх миллионов заявок на участие, из-за чего телевещание продолжалась 20 дней. Потому учредителями акции решено подготовить отдельные вещания в каждом регионе, чтобы движение прошло в один день. Вещание онлайн-акции состоится 9 мая в 15:00 по местному времени в каждом регионе. Посмотреть парад  «Бессмертный полк онлайн» можно на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Сопредседатель выразила надежду на изменение обстоятельств с эпидемией коронавируса и Роспотребнадзор сможет изменить свои условия для организации шествия в очном режиме.
Оформить заявки на участие в акции можно с 19 апреля на веб-сайте polkrf.ru.
«Бессмертный полк» - акция, которая организовывается в России и в некоторых заграничных странах для сохранения памяти ветеранов и жертв Великой Отечественной войны.


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