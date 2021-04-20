Шествие «Бессмертного полка» 24 июня пройдёт в очном формате

Совместный руководитель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева 19 апреля заявила, что акция «Бессмертный полк» состоится 24 июня в очном режиме, передаёт сайт организаторов движения.

Шествие будет транслироваться на телевидении, медиасферах и экранах города и других поверхностях.

Отмечено, что в 2020 году на проект «Бессмертный полк онлайн» прибыло свыше трёх миллионов заявок на участие, из-за чего телевещание продолжалась 20 дней. Потому учредителями акции решено подготовить отдельные вещания в каждом регионе, чтобы движение прошло в один день. Вещание онлайн-акции состоится 9 мая в 15:00 по местному времени в каждом регионе. Посмотреть парад «Бессмертный полк онлайн» можно на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Сопредседатель выразила надежду на изменение обстоятельств с эпидемией коронавируса и Роспотребнадзор сможет изменить свои условия для организации шествия в очном режиме.

Оформить заявки на участие в акции можно с 19 апреля на веб-сайте polkrf.ru.

«Бессмертный полк» - акция, которая организовывается в России и в некоторых заграничных странах для сохранения памяти ветеранов и жертв Великой Отечественной войны.