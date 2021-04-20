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Профессор Хаитов: В истории национального парламентаризма Туркменистана началась новая эра

  • 20.04.2021, 11:02,
  • В Мире + Европа
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Профессор Хаитов: В истории национального парламентаризма Туркменистана началась новая эраНесколько дней назад в Ашхабаде состоялось первое в истории национального парламентаризма Туркменистана объединённое заседание двух палат «Милли Генгеша» (парламента) — «Халк Маслахаты» и «Меджлиса».

Политический эксперт редакции CentralAsia.news доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист, а также почётный старейшина Туркменистана Мурад Хаитов в эксклюзивном комментарии для аудитории электронного источника разъяснил суть политической трансформации бывшего законотворческого органа в двухпалатный парламент.

Автор в первую очередь заострил внимание на первом заседании. Он отметил, что оно имело учредительный характер, поскольку именно на этом мероприятии сформировался кулак руководящих органов, структура парламента и рассмотрены организационные вопросы.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов избран председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша, назначены восемь членов Халк Маслахаты, избран заместитель председателя Халк Маслахаты и образованы пять комитетов.

Эксперт подчеркнул, что Милли Генгеш (парламент) существенно отличается не только наличием двух палат — Халк Маслахаты и Меджлиса, но и своим статусом, конституционной характеристикой, структурой, организацией деятельности.

Палаты Милли Генгеша реализуют представительную и законодательную функции. В отечественной парламентской практике нет конкретного разделения на «представительную» и «законодательную», «верхнюю» или нижнюю» палаты. Конституция обозначила национальный парламент как одно целое, единый орган. При этом, по основным принципам формирования, Меджлис осуществляет представительство части населения, являющихся избирателями 125 одномандатных избирательных округов, с такой же численностью избирателей Халк Маслахаты — обеспечивает представительство территорий.

Кроме этого Хаитов отметил, что особенностью выступает факт того, что компетенция Милли Генгеша (единого органа) пока специально не определена. В Конституции ещё нет ясно очерченного спектра вопросов, являющихся предметами ведения парламента как единого органа. Данная практика в Туркменистане осуществляется впервые.

Профессор заострил внимание на том, что формирование двухпалатного парламента в Туркменистане это многоуровневый процесс он требует времени. На данном этапе основной целью является запустить в действие новый двухпалатный национальный парламент и адаптировать его требованиям современности.

— С действием двухпалатного парламента начнётся новая эра в истории туркменского парламентаризма. Такая политическая трансформация свидетельствует об отходе от предыдущих «застывших» моделей, она продвигает новые формы деятельности законотворческого института, те формы, которые соответствуют требованию времени, — заключил научный аналитик.


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