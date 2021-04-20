Глава минобороны Белоруссии обсудил с послом КНР приоритеты взаимодействия в военной сфере

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 19 апреля встретился с ЧПП Китая в Беларуси Се Сяоюном. На встрече был обсуждён спектр контактов в области двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба минобороны РБ.

В рамках заинтересованного диалога, стороны обозначили дальнейшие приоритеты взаимодействия в таких областях как — совместная боевая подготовка личных составов войск и повышение профессиональной квалификации путём обмена в военном образовании.

Представители государств особо отметили высокий статус отношений, отличающийся доверием, реализацией взаимной стратегии в многостороннем партнёрстве и обоюдовыгодными подходами в сотрудничестве. Также участники встречи отметили наличие отличных перспектив, подкреплённых весомым потенциалом в профильном направлении.

Глава оборонного ведомства подчеркнул большую значимость дальнейшего укрепления и развития конструктивных отношений между Белоруссией и Китаем не только в военном деле, но и по всему периметру сфер, включая и политические, и экономические вопросы.