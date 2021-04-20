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УЕФА вводит новый формат клубных турниров с сезона 2024/2025

  • 20.04.2021, 21:28,
  • Спорт
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После двух лет масштабных консультаций УЕФА решил реформировать Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА.



УЕФА-формат. 2024-2025




Исполнительный комитет УЕФА утвердил новый формат клубных турниров с сезона 2024/25.





Решение принято после масштабных консультаций с членами европейской футбольной семьи. В прошлую пятницу его единогласно поддержали совет Ассоциации европейских клубов (АЕК) и Комитет УЕФА по клубным соревнованиям, в который входят представители клубов.





Изменения призваны обеспечить благоприятное будущее европейского футбола на всех уровнях и удовлетворить интересы всех сторон. Единогласная приверженность идее открытых соревнований и соблюдению спортивного принципа направлена также на общую цель: защиту национальных чемпионатов.





Александер Чеферин. УЕФА
Фото: УЕФА




Александер Чеферин, президент УЕФА:





— Этот новый формат также поддерживает статус и будущее национальных турниров по всей Европе. Он сохраняет принцип, согласно которому выход в европейские турниры зависит от результатов на внутренней арене. Также он подтверждает принципы солидарности на всех уровнях игры и открытости соревнований.

Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля.

Футбол — это социальное и культурное сокровище, обогащенное ценностями, традициями и эмоциями, которые разделяет весь наш континент. УЕФА как руководящий орган и ответственный распорядитель европейского футбола должен беречь это наследие, а также возглавлять положительное развитие футбола в Европе во благо национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков на всех уровнях. Поэтому последние два года мы вели масштабные консультации и заручились единогласной поддержкой нашего предложения. Мы убеждены, что данные реформы обеспечивают достижение этих целей.





ФК Зенит-ФК Лацио
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Дальнейшие решения по таким вопросам, как перебалансировка схемы отбора, даты матчей, система посева, формат финалов, коэффициенты и распределение финансов, будут приняты к концу года. При необходимости также будут приняты поправки к утвержденному сегодня формату.





В то же время УЕФА подтверждает свои твердые финансовые обязательства перед всем европейским футболом. УЕФА предпримет шаги, чтобы обеспечить большую финансовую солидарность в отношении более широкого круга клубов, которые не участвуют в еврокубках. Это укрепит прочный фундамент, на котором стоит европейский футбол.





УЕФА также инициирует диалог с заинтересованными сторонами и предложит меры по защите здоровья игроков в различных соревнованиях на всех уровнях.





ФК Локомотив-ФК Атлетико
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Подробности формата





Количество участников Лиги чемпионов УЕФА увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях).





Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.





ПФК ЦСКА-ФК Динамо Загреб
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Подобным образом также изменится формат Лиги Европы УЕФА (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36.





Лига чемпионов УЕФА останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.





Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.




Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.



Все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.




Источник: УЕФА


Фото: Олег Бухарев и УЕФА


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