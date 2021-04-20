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ЦСКА – «Фенербахче»: гвоздь четвертьфинальной программы

  • 20.04.2021, 22:36,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

21 и 23 апреля ЦСКА и «Фенербахче» проведут первые два матча четвертьфинальной серии Евролиги. В «Финал четырёх» выйдет тот, кто первым достигнет трёх побед.



ЦСКА-Фенербахче
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»


Бесспорно, что нас ждёт невероятно интересное противостояние. Команды знают друг о друге буквально всё. Игор Кокошков и Димитрис Итудис сделают всё возможное, чтобы именно их подопечные пробились в «Финал четырёх».





Естественно, что мы хотим, чтобы туда вышел российский клуб. По силам ли это поредевшему составу «армейцев»? Конечно, да! Но сделать это будет очень сложно. Многое решится в первой игре. Её нужно брать. Во что бы то ни стало!





Евролига. ПБК ЦСКА-Фенербахче. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Ну а нас всех можно поздравить с предстоящим праздником большого баскетбола.





Прогноз – 78:85, 91:85.





Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. Четвертьфинал. Первые матчи.





ЦСКА Москва Россия – «Фенербахче» Стамбул Турция





21 и 23 апреля 2021 года. Москва. «Мегаспорт». 20.00.



Текст: Антон Буялов.


Фото: Олег Бухарев.


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