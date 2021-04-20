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Экс-президент Молдовы призвал Санду сделать хоть что-нибудь полезное для граждан страны

  • 20.04.2021, 17:05,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Экс-президент Молдовы призвал Санду сделать хоть что-нибудь полезное для граждан страныПредседатель Партии Социалистов Республики Молдова Игорь Додон 20 апреля заявил о том, что президент страны Майя Санду стремится изменить название государственного языка в Конституции. Додон сказал, что это тема поднимается политиками тогда, когда они неспособны решать важные социальные и экономические проблемы. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Экс-президент обратился к Санду с призывом постараться сделать хоть что-нибудь полезное для граждан и оставить в покое Конституцию, добавив, что абсолютное большинство наших граждан считает, что они веками говорят на молдавском языке.

Название языка, по словам экс-президента, сейчас не является приоритетом для народа и страны.

Стоит отметить, что 19 апреля, отвечая на вопросы депутата ПАСЕ от Румынии Титуса Корлэцана, Майя Санду заявила, что решение об изменении названия языка в Конституции должен разрешить парламент.

Она подчеркнула, что как только в молдавской республике будет парламент, который готов изменить название языка, тогда проблема будет решена.


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