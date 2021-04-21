Страны-члены ОДКБ обсудили проведение совместных учений в 2021 году

Представители профильных министерств и ведомств Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана и РФ 15-16 апреля приняли участие в заседании объединенного штаба стран-членов ОДКБ. Они обсудили проведение совместных учений, запланированных на текущий год. Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба организации.

В рамках оперативно-стратегического взаимодействия «Боевое братство-2021» военные чиновники запланировали осуществление четырех союзнических учебных спецопераций. Военнослужащие коллективных войск ОДКБ отработают локализацию приграничных вооруженных конфликтов и постконфликтное урегулирование на территориях государств Центральной Азии. Это даст возможность подразделениям разведки, формированиям тыловых частей и миротворческим силам выполнить задачи по оперативному реагированию.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о сроках проведения учений, их подготовке и корректировке в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах-членах Организации и принимаемых в связи с этим профилактических мерах.