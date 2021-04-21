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Президент Армении планирует помочь жителям Сюникской области

  • 21.04.2021, 10:01,
  • В Мире + Европа
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Президент Армении планирует помочь жителям Сюникской областиГлава Армении Армен Саркисян вчера 20 апреля вместе с защитником прав человека республики Арманом Татояном прибыл в Сюникскую область. В ходе своего визита президент провёл совещание с главами общин Гориса, Сисиана, сельских администраций Хндзореска, Арташена и Караунджа, с которыми обсудил послевоенную ситуацию, проблемы безопасности и социально-экономического развития южных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

По словам лидера страны, он приехал сюда, чтобы своими глазами увидеть то, о чем слышал, приехал лично выслушать жителей области и вместе с ними решить, чем сможет им помочь.

Руководители общин сообщили, что одной из главных проблем региона является вопрос безопасности, связанный с разметкой новых рубежей с Азербайджаном. По их словам, основное занятие местных жителей — скотоводство, однако после разметки рубежей многие пастбища и даже земельные участки остались на контролируемой Азербайджаном территории.

В свою очередь глава государства и омбудсмен подчеркнули, что предпримут совместные шаги для улучшения жизни населения региона.


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