Президент Армении планирует помочь жителям Сюникской области

Глава Армении Армен Саркисян вчера 20 апреля вместе с защитником прав человека республики Арманом Татояном прибыл в Сюникскую область. В ходе своего визита президент провёл совещание с главами общин Гориса, Сисиана, сельских администраций Хндзореска, Арташена и Караунджа, с которыми обсудил послевоенную ситуацию, проблемы безопасности и социально-экономического развития южных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

По словам лидера страны, он приехал сюда, чтобы своими глазами увидеть то, о чем слышал, приехал лично выслушать жителей области и вместе с ними решить, чем сможет им помочь.

Руководители общин сообщили, что одной из главных проблем региона является вопрос безопасности, связанный с разметкой новых рубежей с Азербайджаном. По их словам, основное занятие местных жителей — скотоводство, однако после разметки рубежей многие пастбища и даже земельные участки остались на контролируемой Азербайджаном территории.

В свою очередь глава государства и омбудсмен подчеркнули, что предпримут совместные шаги для улучшения жизни населения региона.