Somon Air увеличила число рейсов по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе

Национальный авиаперевозчик Таджикистана — компания Somon Air начнёт совершать ещё один рейс по направлению Душанбе-Ташкент-Душанбе. Отныне пассажирские перевозки будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба авиационной компании.

Сотрудники Somon Air заявили, что стоимость билета на самолёт будет начинаться от 1783 сомони (156 долларов). Кроме того, для того, чтобы пассажиров допустили на борт авиалайнера, им необходимо будет иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, которая была сделана не ранее чем за 72 часа до прибытия в аэропорт.

Требования касаются всех лиц старше 2 лет, которые летят по маршруту Душанбе-Ташкент. В обратном направлении от предоставления вышеуказанной справки освобождаются граждане младше 3 лет.

Иностранные граждане, прилетающие в Душанбе, должны будут иметь визу и специальное разрешение от уполномоченной госструктуры Таджикистана. Данные требования не распространяются на граждан Узбекистана, ОАЭ, Турецкой Республики, Казахстана и Российской Федерации.

Напомним, что с 1 апреля было восстановлено воздушное сообщение между Россией и Таджикистаном.