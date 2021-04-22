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Правительство Украины продлило режим ЧС и карантин до 30 июня

  • 22.04.2021, 12:19,
  • В Мире + Европа » Украина
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Правительство Украины продлило режим ЧС и карантин до 30 июняКабинет министров Украины принял решение в связи с активностью коронавирусной инфекции продлить режим чрезвычайной ситуации и карантин в стране до 30 июня. Об этом в своём Telegram-канале 21 апреля заявил премьер Денис Шмыгаль. По его словам, данный режим касается по большей части органов государственной власти.

Глава правительства заявил, что продление карантинных ограничений главным образом имеет отношение к готовности местных властей к противодействию пандемии. Чиновник отметил, что это решение также будет напоминанием гражданам о важности быть осмотрительными и осторожными, в особенности в период майских праздников и Пасхи.

Премьер призвал украинцев в праздничные дни не выходить на улицу и избегать массовых скоплений людей. Шмыгаль добавил, что игнорирование данных рекомендаций может привести к новой волне пандемии коронавируса. Он заострил внимание на том, что вопрос с Пасхой будет обсуждаться завтра 23 апреля на совещании с участием представителей совета религиозных организаций.

Напомним, что прежде режим ЧС должен был быть снят в конце апреля. На данный момент в стране в общей сложности коронавирусом было заражено 1 974 118 человек.


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