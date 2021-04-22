Белорусский президент отбывает в Москву на переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 апреля отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В столице России состоится встреча и диалог глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина. Политики обсудят актуальные направления развития белорусско-российских отношений. Ожидается, что предметно рассмотрят торгово-экономический обмен, как было условлено в ранее проведённых телефонных разговорах.

Ещё одной значимой темой, станут вопросы совместного противостояния пандемии коронавируса. Помимо взаимодействия в борьбе с эпидемией, лидеры стран обсудят последующие шаги по полноценному восстановлению транспортного сообщения.

Также с учётом современных реалий, Лукашенко и Путин сверят позиции в совместном реагировании актуальным внешним вызовам и угрозам, согласуют мнения в отношении международной повестки дня и ситуации в регионе. Пресс-департамент отмечает, что традиционно приоритетной остаётся и тематика Союзного государства, президенты должны наметить дальнейшие шаги развития в его рамках.