﻿ Любые попытки терроризировать арцахский народ обречены на провал | МИД Республики Арцах

Заявление МИД Республики Арцах относительно выстрелов противника в направлении населенных пунктов Арцаха



20 апреля вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020г., открыли огонь в направлении столицы Арцаха Степанакерта, а также населенных пунктов Шош и Мхитарашен Аскеранского района. В результате стрельбы была повреждена крыша жилого дома в Степанакерте.



Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осуждает провокационные и агрессивные действия противника, направленные на создание атмосферы страха и беззащитности среди граждан Арцаха, а также торпедирование миротворческой миссии Российской Федерации.



Нападения на армянские автомашины, обстрел выполняющих сельскохозяйственные работы сельчан, диверсионное проникновение на территорию расположенного на дороге Шуши-Степанакерт танка-памятника и совершенный здесь вандализм, уничтожение армянских культурно-исторических памятников и многие другие враждебные действия азербайджанской стороны являются следствием армяноненавистнической и фашистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне.



Любые попытки терроризировать арцахский народ обречены на провал и не могут подорвать нашу решимость жить свободно на собственной земле.

«Арцах - это Армения, это страна армян» - Никол Пашинян

P.S.