﻿ Любые попытки терроризировать арцахский народ обречены на провал | МИД Республики Арцах


 
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Любые попытки терроризировать арцахский народ обречены на провал | МИД Республики Арцах

 
Заявление МИД Республики Арцах относительно выстрелов противника в направлении населенных пунктов Арцаха

20 апреля вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив  трехстороннее заявление от 9 ноября 2020г., открыли огонь в направлении столицы Арцаха Степанакерта, а также  населенных пунктов Шош и Мхитарашен Аскеранского района.  В результате  стрельбы была повреждена крыша жилого дома в Степанакерте.

Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осуждает провокационные и агрессивные действия противника, направленные на создание атмосферы страха и беззащитности среди граждан Арцаха, а также торпедирование миротворческой миссии Российской Федерации.

Нападения на армянские автомашины, обстрел выполняющих сельскохозяйственные работы сельчан, диверсионное проникновение на территорию расположенного  на дороге Шуши-Степанакерт танка-памятника и совершенный здесь вандализм, уничтожение армянских культурно-исторических памятников и многие другие  враждебные действия азербайджанской стороны являются следствием  армяноненавистнической  и фашистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне.
 
Любые попытки терроризировать арцахский народ обречены на провал и не могут подорвать  нашу решимость  жить свободно на собственной земле.
 
P.S.
«Арцах - это Армения, это страна армян» - Никол Пашинян

 

  Источник:FMG NEWS
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