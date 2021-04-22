﻿ Армения становиться связующим звеном между Ираном и ЕС.

Армения скоро станет связующим звеном между Персидским заливом и Черным морем. Готово предварительное соглашение по коридору Персидский залив-Черное море. Окончательный контракт будет подписан в Софии, Болгария, в ближайшее время.

В интервью иранскому информационному агентству Mehr глава департамента транзита и коммерциализации Министерства дорог и городского развития Ирана Амин Тарфа упомянул о своем визите в Армению в понедельник. «Транзитный коридор Персидский залив-ЧМ будет создан для развития транспортных связей стран-членов, общих интересов и улучшения условий конкуренции».

Он сказал, что эта иранская инициатива была представлена в 2016 году, затем состоялись четыре этапа переговоров в Тегеране, Софии, Тбилиси, снова в Тегеране в этом году. Пятый раунд переговоров прошел в Ереване 19 апреля 2012 года, в нем приняли участие делегации из Ирана, Армении, а также Грузии, Болгарии и Греции виртуально.



Иранский чиновник добавил: «В ходе недавней встречи, учитывая желание стран-участниц доработать текст соглашения, были достигнуты конструктивные договоренности по уточнению некоторых пунктов проекта. Окончательный текст будет подписан сторонами на следующей встрече в Софии, Болгария».



Эксплуатация этого коридора, который выгоден с точки зрения экономической эффективности и безопасности, увеличит скорость торговли между Европой и Азией. «Благодаря этим привлекательным условиям возрастет транзитная роль Ирана, стран Южного Кавказа и СНГ в региональных и международных экономических отношениях», отметил Тарфа.



«Транзитный коридор Персидский залив — Чëрное море будет создан с целью развития транспортной дипломатии стран-членов проекта и к их совместной выгоде от новых (логистических) преимуществ», — отметил иранский чиновник Амин Тарафо.



Какие возможности откроются для Армении?



Новый транспортный коридор Персидский залив - Иран - Армения - Грузия - Черное море, а дальше Болгария и Греция радикально изменит положение Еревана в регионе, став ключевым узлом этого маршрута и перехватив инициативу у Баку.

Для иранских товаров откроется путь к черноморским портам, а оттуда – в Европу. Кстати, армянское направление маршрута короче, чем дорога через Азербайджан.