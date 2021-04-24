﻿ Американский народ чтит всех армян, погибших в результате ГЕНОЦИДА, начавшегося 106 лет назад. | ПРЕЗИДЕНТ США

Заявление президента США Джо Байдена по случаю Дня памяти Армении — это геноцид



Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Медс Егерн, чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории. И мы помним, чтобы оставаться бдительными против разъедающего влияния ненависти во всех ее формах.



Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось.



Сегодня, когда мы скорбим о том, что было потеряно, давайте также обратим свой взор на будущее - на мир, который мы хотим построить для наших детей. Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, где уважаются права человека и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью. Давайте подтвердим нашу общую решимость предотвратить будущие злодеяния в любой точке мира. И давайте добиваться исцеления и примирения для всех людей мира.





Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад.

